Controlli tra Aversa e Frignano: denunce per possesso di armi e droga. Sanzioni per 14mila euro

Nel corso della serata di ieri, 7 novembre, i Carabinieri della Compagnia di Aversa hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Aversa e Frignano, al termine del quale tre persone sono state deferite in stato di libertà e due segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

Controlli tra Aversa e Frignano

Un 20enne di Aversa è stato sorpreso alla guida di un’autovettura senza aver mai conseguito la patente di guida, con recidiva nel biennio. Un 18enne di Lusciano è invece risultato in possesso di una patente di guida falsa, mai censita nell’anagrafica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il giovane è stato sanzionato amministrativamente per guida senza patente perché mai conseguita.

Sequestrate anche armi e droga

Durante i controlli, un 26enne di Villa Literno è stato trovato in possesso, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, di un coltello a serramanico, ed è stato denunciato. Un 60enne di Castel Volturno e un 22enne di Sant’Antimo sono stati invece segnalati alla Prefettura poiché trovati, nel corso di perquisizioni personali e veicolari, in possesso di complessivi 5,85 grammi di hashish.

Nel complesso, i militari hanno elevato 21 contravvenzioni al Codice della Strada per violazioni quali mancata copertura assicurativa, guida senza patente, senza casco o senza cintura di sicurezza. Sono stati inoltre sottoposti a sequestro amministrativo due veicoli e uno a fermo, per un totale di sanzioni pari a 13.994 euro. Durante il servizio sono state controllate 80 persone e 46 veicoli.