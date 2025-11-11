Notte di controlli serrati quella di ieri, a Castel Volturno, dove i Carabinieri della locale Tenenza hanno passato al setaccio le principali vie del centro e della fascia costiera nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio.

Controlli serrati dei Carabinieri: fermati 4 giovani di Castel Volturno e Giugliano con coltelli e droga

L’obiettivo: contrastare l’illegalità diffusa e garantire maggiore sicurezza ai cittadini nelle ore serali e notturne. Durante le operazioni, i militari dell’Arma hanno fermato quattro giovani, tutti residenti tra Castel Volturno e Giugliano in Campania, trovandoli in possesso di coltelli con lame di circa 8-10 centimetri. Per tutti è scattata la denuncia a piede libero per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Ma non è tutto. Nel corso dei controlli, tre dei ragazzi sono stati anche segnalati alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti, poiché trovati con piccole quantità di hashish, complessivamente poco più di otto grammi. Per uno di loro è stato inoltre disposto il ritiro della patente di guida, poiché al momento del controllo era al volante di un’auto. Coltelli e droga sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria e amministrativa competente. Il particolare servizio rientra in un più ampio piano di controllo del territorio attivato dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, volto a intensificare la presenza delle pattuglie nelle ore più sensibili e a contrastare fenomeni di microcriminalità.