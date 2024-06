Notte di intensi controlli nella movida di Bagnoli e Posillipo, dove i carabinieri della locale compagnia, in collaborazione con il personale dell’Asl e del Nil di Napoli, hanno ispezionato numerosi esercizi commerciali. Dodici attività sono state sottoposte a verifiche.

Controlli nella movida di Posillipo: sospese le attività di Elettroforno e Trattoria Tufò

Particolarmente rilevante l’intervento presso la rinomata trattoria gourmet “Tufò” di Posillipo, dove i militari hanno scoperto e sequestrato 350 chili di alimenti non tracciati o conservati in pessime condizioni. Per tali violazioni igienico-sanitarie, l’attività di ristorazione e deposito è stata sospesa e il titolare multato per 4.500 euro.

Anche il forno “Elettroforno” in piazza San Luigi, sempre a Posillipo, è stato oggetto di controlli. Qui, i carabinieri hanno sequestrato 110 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione, sospendendo l’attività di deposito e laboratorio e comminando sanzioni per 3.500 euro all’imprenditore.

Durante le verifiche, è stato controllato anche un locale notturno in via Coroglio, dove sono stati trovati sei lavoratori in nero, con conseguenti sanzioni per 25mila euro. La posizione del titolare è ora al vaglio delle autorità.

Controlli con l’etilometro nei locali

Nel corso della notte, i carabinieri hanno effettuato numerosi controlli nei pressi dei locali notturni, utilizzando l’etilometro per verificare il tasso alcolico dei clienti che lasciavano i locali.

L’operazione è mirata a garantire la sicurezza pubblica e prevenire incidenti stradali. Tre patenti sono state ritirate per guida in stato di ebbrezza e sono state elevate 11 sanzioni per un totale di oltre 3mila euro, riguardanti cinture di sicurezza non allacciate, revisioni scadute e assicurazioni mancanti.

I militari hanno inoltre denunciato cinque parcheggiatori abusivi, recidivi nel biennio e sottoposti a Dacur. Diverse perquisizioni hanno portato alla denuncia di un 37enne trovato in possesso di un coltello a scatto, un 56enne con 179 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento della droga, e un 27enne sorpreso alla guida di uno scooter senza patente. Infine, cinque minorenni sono stati segnalati alla prefettura in quanto assuntori di sostanze stupefacenti.