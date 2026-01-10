Controlli a tappeto durante la movida del Vomero. A eseguire il servizio la Polizia di Stato con il supporto dei militari della Guardia di Finanza e di personale della Polizia Locale e dell’ASL Napoli 1 Centro.

Controlli durante la movida del Vomero: identificate 53 persone. Sanzioni a negozi per 13500 euro

Nel corso dei controlli gli agenti hanno identificato complessivamente 53 persone, di cui 8 con precedenti di polizia, sottoposto a verifica 16 veicoli e contestato 14 violazioni del Codice della Strada. Inoltre, un soggetto è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

Durante l’attività, sono stati controllati anche 13 esercizi commerciali; ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative, imposte numerose prescrizioni per violazioni di varia natura, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di circa 13.500 euro. Infine, sono stati sequestrati 160 kg di generi alimentari.