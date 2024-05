Durante due giorni di controlli su tutta la città, dal centro alla fascia costiera, la polizia locale di Giugliano ha emesso numerose sanzioni. Il 20% dei veicoli, su 30 fermati, era privo dell’assicurazione obbligatoria e per questo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e affidato a un deposito autorizzato.

Controlli della Polizia locale a Giugliano: veicoli senza assicurazione e non immatricolati

I conducenti di nove non avevano effettuato la revisione, mentre altri sei sono stati multati per mancanza di immatricolazione, essendo veicoli esteri non registrati al REVE.

Il comandante Nacar ha dichiarato che i controlli continueranno senza sosta, con un’attenzione particolare ai veicoli stranieri non immatricolati e saranno intensificati attorno ai campi rom.