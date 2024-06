Sequestrati 110 chili di generi alimentari nel quartiere Vomero. L’operazione, che ha visto coinvolti gli agenti dei Commissariati Vomero, Vasto-Arenaccia, San Carlo-Arena, Pianura, insieme agli operatori della Guardia di Finanza e alla collaborazione della Polizia Locale, dell’Asl Na1 e dell’Ispettorato del Lavoro, ha interessato in particolare le zone di San Martino, piazza Vanvitelli, piazza Medaglie D’Oro, via Giordano, via Scarlatti e via Falcone.

Controlli al Vomero: sequestrati 110 chili di generi alimentari

Nel corso dei controlli, le forze dell’ordine hanno esaminato 25 esercizi commerciali, con numerose prescrizioni imposte ai titolari per violazioni delle normative sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la presenza di personale non in regola, per un totale di sanzioni che supera i 37 mila euro.

I poliziotti hanno identificato 300 persone, tra cui 25 con precedenti di polizia, e verificato 112 veicoli, contestando 5 violazioni del Codice della Strada.