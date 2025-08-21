Controlli straordinari dei Carabinieri hanno interessato, nelle ultime ore, diverse aree sensibili della città: da Porta Nolana al Vasto, fino a Scampia e San Pietro a Patierno. Il bilancio dell’operazione parla chiaro: denunce, sequestri, sanzioni per migliaia di euro e la conferma di una presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio.

Controlli a tappeto dei Carabinieri in diversi quartieri di Napoli: droga, armi e furti di energia

Nella zona tra Porta Nolana e corso Garibaldi sono finiti nei guai un 19enne di origini georgiane e un 40enne incensurato, denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. A Scampia, invece, un 39enne è stato sorpreso con kobret, eroina, crack e denaro ritenuto provento dell’attività illecita: la droga era nascosta nella sua abitazione di via Micheluzzi, a poche decine di metri dal carcere di Secondigliano. Sempre nel quartiere, un 60enne di Camposano dovrà rispondere del possesso ingiustificato di forbici appuntite, mentre un cittadino sudafricano del ’61 è stato fermato a San Pietro a Patierno con un coltello nelle tasche.

Non manca il fenomeno dei parcheggiatori abusivi: a pochi passi dal Museo Archeologico Nazionale, un 65enne già sanzionato nei giorni scorsi è stato nuovamente denunciato dopo essere tornato ad esercitare l’attività illegale.

Nel quartiere Vasto i militari hanno posto sotto sequestro un deposito di alimenti abusivo all’interno di un negozio etnico: le condizioni igienico-sanitarie dei prodotti sono state definite “pietose” e il titolare dovrà rispondere delle violazioni riscontrate.

Sempre a Napoli, sei pregiudicati sono stati scoperti con i propri appartamenti collegati abusivamente alla rete elettrica in via Fava: assente qualsiasi contatore che registrasse i consumi.