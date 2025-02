Nel fine settimana appena trascorso, l’area nord di Napoli è stata teatro di un’intensa attività di controllo da parte dei carabinieri, che ha portato a arresti e denunce. L’operazione ha coinvolto i comuni di Castello, Casavatore, Varcaturo, Qualiano e Marano di Napoli, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e contrastare la criminalità diffusa.

Controlli a tappeto: arresti e denunce tra Casavatore, Varcaturo, Qualiano e Marano

A Castello, i carabinieri della locale compagnia hanno setacciato le strade, fermando Vincenzo Mele, 36enne di Acerra già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato in via Leopardi e, dopo una perquisizione, trovato in possesso di una pistola a tamburo modello 357 magnum, con cinque proiettili all’interno. L’arma, pronta a sparare, è risultata rubata nel luglio del 2023. Mele è stato arrestato con l’accusa di porto e detenzione illegale in luogo pubblico di arma da sparo con relativo munizionamento. La pistola sarà ora sottoposta ad accertamenti balistici per verificare un eventuale coinvolgimento in episodi criminali.

Un altro arresto è avvenuto a Casavatore, dove i carabinieri della sezione radiomobile di Casoria sono intervenuti in via Marconi, allertati dal 112 per un furto in atto. Sul posto, i militari hanno sorpreso Davide Savarese, 30enne di Arzano, mentre tentava di rubare una Range Rover parcheggiata in un box privato. L’uomo è stato fermato e arrestato per tentato furto.

Controlli serrati sono stati effettuati anche a Varcaturo, Qualiano e Marano di Napoli. I carabinieri della compagnia di Giugliano, durante un servizio a largo raggio, hanno identificato 84 persone e controllato 49 veicoli. Particolare attenzione è stata rivolta ai soggetti sottoposti agli arresti domiciliari: ben 41 persone sono state controllate nelle loro abitazioni e un 26enne è stato denunciato per evasione, non essendo stato trovato in casa.

Non sono mancati i controlli al codice della strada. A Marano di Napoli, un cittadino di etnia Rom, domiciliato nella zona Asi, è stato denunciato per guida senza patente con recidiva nel biennio. Inoltre, sempre a Marano, sono state elevate sanzioni per un importo totale di 30mila euro e sequestrate due automobili. Complessivamente, in questa area, sono state identificate 116 persone e controllati 48 veicoli.