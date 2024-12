Controlli a tappeto della Polizia di Stato a Sant’Antimo nella giornata di sabato. All’esito di un servizio straordinario sono state identificate 130 persone.

Controlli a Sant’Antimo, identificate 130 persone: bloccati sei parcheggiatori abusivi

Gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante le attività hanno identificato 130 persone, di cui 56 con precedenti di polizia. Sottoposti a controllo anche 60 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro o fermo amministrativo.

Contestate 13 violazioni del Codice della Strada; nello specifico, 7 per guida senza casco protettivo, guida senza patente, mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica e 6 per attività di parcheggiatore abusivo. Controllati infine settei individui ristretti a casa in regime di arresti domiciliari.