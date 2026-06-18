Vasta operazione di controllo del territorio questa mattina a Casandrino, dove la Polizia Municipale, agli ordini del comandante Andrea D’Ambrosio, ha coordinato un articolato servizio straordinario finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, dell’abusivismo commerciale e delle attività produttive irregolari. Al blitz hanno preso parte gli agenti della Polizia Municipale di Casandrino, supportati dall’Unità Cinofila della Polizia Municipale di Quarto, dai Vigili del Fuoco e da personale dell’Esercito Italiano.

Casandrino, maxi blitz antidroga e contro l’abusivismo: sequestrati falegnameria e opificio

L’operazione si è concentrata in diverse aree del territorio comunale, con particolare attenzione al Parco Storace, dove sono state identificate e controllate decine di persone nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei fenomeni legati allo spaccio e al consumo di droga.

Nel corso dei controlli sono emerse presunte irregolarità anche nel settore produttivo e commerciale. Gli agenti hanno proceduto al sequestro di una falegnameria e di un opificio, sui quali sono in corso ulteriori accertamenti per verificare il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, autorizzazioni e tutela ambientale.

L’attività rientra in un più ampio piano di monitoraggio e controllo del territorio promosso dall’amministrazione comunale e dalla Polizia Municipale guidata dal comandante Andrea D’Ambrosio, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana e contrastare ogni forma di illegalità.