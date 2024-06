Sciolto il nodo allenatore con l’ufficialita di Antonio Conte gli azzurri che adesso vogliono regalare all’ex Tottenham i rinforzi giusti per il proprio gioco. Si ripartirà dalla difesa a tre, in un 3-4-3 che Conte sembra voglia riproporre anche nel sodalizio Napoletano. L’identikit sembra abba stanza chiaro con l’allenatore che chiede gente degli esterni che abbiano tanta tecnica e fisicità.

A conte piace Vandeson ma il Monaco chiede 30 milioni

Il nome è quello di Vanderson, terzino ed esterno di destra del Monaco. Il brasiliano classe 2001 nell’ultima stagione è sceso in campo in 23 occasioni tra Ligue 1 e Coppa di Francia: impiegato per lo più a centrocampo, ha anche siglato tre reti in campionato. Il costo del cartellino è di circa 30 milioni di euro, oltre a uno stipendio alto.