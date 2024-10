Conte stravolge l’attacco in particolare in attacco, con Ngonge e Neres pronti dal 1’ al posto di Politano e Kvaratskhelia. Torna tra i pali Meret dopo l’infortunio.

Ngonge e Neres dal 1′, out Politano e Kvara

Conte in vista del tour de Force in cui è atteso il Napoli, modifica la formazione iniziale, tra i pali ritorna Meret, Olivera ritorna sulla sinistra, a destra confermato Di Lorenzo, al centro della difesa la solida coppia Rrhamani Buongiorno, con Lobotka ancora out in regia ancora Gilmour con Anguissa e McTominay ai suoi fianchi, Conte stravolge l’attacco inserendo per la prima volta dal 1° minuto Ngonge e Neres sulle ali, riposano Politano e Kvaratskhelia, confermato Lukaku al centro dell’attacco.

Napoli-Lecce: le formazioni ufficiali

NAPOLI:Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Ngonge, Lukaku, Neres.

LECCE: Falcone; Pelmard, Baschirotto, Gaspar, Dorgu; Coulibaly, Rafia, Ramadani; Pierotti, Krstovic, Banda.