Conte pronto ad un nuovo modulo in Coppa con la Lazio, ed ecco la carta Raspadori

Conte in conferenza è stato abbastanza chiaro, in occasione della gara di Coppa Italia l’allenatore apporterà tante modifiche: il sistema dovrebbe oscillare tra il 4-2-3-1 e il 4-2-2-2 impiegato dalla Juve all’Inter in campionato, con Jack che farà su e giù tra la mediana e la prima linea per affiancare il Cholito in attacco. Del resto, Conte è stato sempre chiaro in merito e a scanso di equivoci lo ha ribadito anche ieri: è in questa versione, come alter ego tattico di McT, che lo ha inquadrato

Raspadori si gioca molto, indicazioni anche per il suo futuro

Conte ha deciso che all’Olimpico ci sarà il Napoli 2 quindi giocheranno – o comunque dovrebbero, salvo stravolgimenti – Caprile in porta; Zerbin, Rafa Marin, Juan Jesus e Spinazzola nella linea a quattro; Folorunsho e Gilmour a centrocampo; Ngonge, Simeone, Raspadori e Neres in attacco.

Le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Marco Baroni

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Zerbin, Rafa Marin, Buongiorno, Spinazzola; Folorunsho, Gilmour; Ngonge, Raspadori, Neres, Simeone. Allenatore: Antonio Conte