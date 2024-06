Mancava solo l’annuncio che, ora, è arrivato: Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli. L’ufficialità, con tanto di foto, nel classico “benvenuto” del presidente De Laurentiis. Contratto fino al 30 giugno 2027. Conte torna in panchina dopo l’ultima avventura col Tottenham chiusa a marzo 2023, non allenava in Italia dallo scudetto con l’Inter nel 2021.

E De Laurentiis dice: “Top coach, un leader”