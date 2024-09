Dopo il netto successo in Coppa Italia contro il Palermo il Napoli torna al Maradona per sfidare il Monza e cercare altri punti per scalare la vetta della classifica. Conte torna a far giocare tutti i titolari che hanno riposato in Coppa schierando la squadra che ha pareggiato a Torino con la Juventus. Nel Monza, reduce dal 3-1 al Brescia, Nesta deve fare a meno anche di Dany Mota. Djuric sarà affiancato da Caprari e Maldini

Conte conferma le scelte di Torino

Confermato il 4-2-3-1 con Caprile tra i pali, Di Lorenzo e Olivera terzini e la coppia Rrahmani-Buongiorno al centro. In cabina di regia non si toccano Anguissa e Lobotka, agirà più avanti da trequartista Scott McTominay ed ai suoi lati Kvaratskhelia e Politano Il posto da centravanti è di Romelu Lukaku, scalpita dalla panchina Neres.

LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopolous; Maldini, Caprari; Djuric. All. Nesta.