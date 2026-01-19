Conte: “Calendario assurdo, ma contro il Copenaghen testa alta e fiducia nell’impresa”

Alla vigilia della sfida tra Napoli e Copenaghen, Antonio Conte si presenta in conferenza stampa con la consueta franchezza. Il tecnico azzurro non nasconde il proprio disappunto per la gestione del calendario, un tema che torna centrale nelle sue parole. «Giochiamo ogni tre giorni, è una cosa assurda. Chi fa il calendario dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza», afferma, sottolineando le difficoltà di una stagione che non concede pause.

Nonostante il fitto susseguirsi di impegni, Conte ribadisce la necessità di restare concentrati sul lavoro quotidiano. «Noi ci concentriamo su di noi. Sappiamo di affrontare un’ottima squadra, ma siamo qui concentrati», spiega, mostrando rispetto per il Copenaghen senza perdere consapevolezza dei propri mezzi.

Le sensazioni alla vigilia restano quelle di sempre. «Dispongo di un gruppo di ragazzi che risponde bene nelle difficoltà. Speravo che le difficoltà diminuissero, invece purtroppo sono aumentate», ammette l’allenatore, fotografando un percorso complesso ma affrontato con spirito di sacrificio.

Il Napoli ha studiato con attenzione l’avversario. «Abbiamo analizzato il Copenaghen, conosciamo i loro pregi e i loro difetti», sottolinea Conte, evidenziando la preparazione della gara. L’atteggiamento, però, è chiaro e deciso: «Non veniamo qui con il capo chino, affrontiamo la partita a testa alta. Dobbiamo credere nell’impresa».

Un messaggio netto, rivolto alla squadra e all’ambiente, che sintetizza lo spirito con cui il Napoli si appresta a scendere in campo.