Il Consiglio Supremo di Difesa è un organo di rilievo costituzionale della Repubblica Italiana, e in particolar modo delle forze armate italiane. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha convocato per oggi 24 febbraio 2022, alle 16:30, per discutere in merito alla guerra appena iniziata tra Russia e Ucraina. Vediamo di cosa si tratta.

Consiglio Supremo di Difesa: cosa è

L’Italia si prepara alle conseguenze dell’invasione da parte della Russia in Ucraina: un conflitto che si sta svolgendo a non molta distanza dai confini nazionali e che potrebbe coinvolgere il mondo intero. In attesa di conoscere quali saranno le misure adottate dalla Nato e come quest’ultima deciderà di intervenire per supportare Kiev, attualmente sotto bombardamento, Mattarella ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa.

Si tratta di un organo di rilevanza costituzionale preposto all’esame dei problemi generali politici e tecnici attinenti alla sicurezza e alla difesa nazionale. Esiste grazie all’articolo 87 della Costituzione: presieduto dal Capo dello Stato, è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri per gli affari esteri, dell’interno, dell’economia e delle finanze, della difesa e dello sviluppo economico e dal Capo di stato maggiore della difesa. Vi prendono parte, inoltre, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il Segretario generale della Presidenza della Repubblica ed il Segretario del Consiglio supremo di difesa e, in particolar circostanze, anche membri delle forze armate, persone competenti in campo scientifico, industriale ed economico ed esperti in problemi militari.

Consiglio Supremo di Difesa: quando viene convocato

Il Consiglio Supremo di Difesa viene convocato dal Presidente della Repubblica per conoscere gli orientamenti del Governo in materia di sicurezza e difesa, per poter svolgere adeguatamente il complesso ruolo di equilibrio e garanzia, attribuitogli dalla Costituzione.

Guerra tra Ucraina e Russia

Il Consiglio Supremo Di Difesa è stato convocato da Mattarella per discutere in merito alla guerra tra Russia e Ucraina. Da Kiev annunciano di avere abbattuto cinque aerei e un elicottero russo e di avere “ucciso 50 occupanti”. Le forze armate del Cremlino avrebbero fatto irruzione in Ucraina da più punti della frontiera, anche da Bielorussia e Crimea.

Intanto, il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, lancia un appello al popolo del suo Paese: “Tutti coloro che sono pronto e sanno come utilizzare le armi possono unirsi alle Forze di difesa territoriale delle Forze armate ucraine nella loro regione”.

Il presidente Zelensky ha annunciato che l’Ucraina ha rotto le relazioni diplomatiche con la Russia. Il presidente ucraino ha anche invitato i cittadini ucraini a donare il sangue, in quanto “ne hanno bisogno militari feriti”.