Salta l’approvazione del PUC a Giugliano. Il Piano Urbanistico Comunale non è stato adottato dalla Giunta comunale come annunciato. A spiegare le ragioni del rinvio è il sindaco Diego D’Alterio, che attraverso un messaggio pubblico rivendica la scelta dell’amministrazione, definendola “la strada più giusta per il futuro della città”. Secondo il primo cittadino, gli elaborati definitivi del PUC sono stati consegnati all’amministrazione soltanto poche ore prima della riunione di Giunta, rendendo impossibile un esame approfondito del documento.

Giugliano, salta l’approvazione del PUC: “Scelta di responsabilità, sarà adottato entro dicembre”

“Ieri avremmo potuto adottare il PUC in Giunta, ma gli elaborati ci sono stati consegnati solo poche ore prima. Con l’assessore Stefania Caiazzo abbiamo valutato che non sarebbe stato responsabile adottare uno strumento così importante senza il tempo necessario per analizzare l’elaborato finale, condividerlo con la Giunta e verificarne la piena coerenza con la visione di città che questa amministrazione sta delineando e perseguendo”, ha dichiarato D’Alterio.

Il confronto con la Regione Campania

Il sindaco spiega inoltre che, dopo un confronto con la Regione Campania, è stato chiarito che il Piano Urbanistico Comunale, elaborato secondo la normativa precedente, potrà essere aggiornato e integrato alla luce della nuova disciplina sul governo del territorio introdotta dalla Legge Regionale n. 5 del 2024 e dal Regolamento Regionale n. 3 del 2025.

Una possibilità che, secondo l’amministrazione, consentirà di valorizzare il lavoro già svolto senza dover ripartire da zero. “Abbiamo scelto questa strada perché ci consente di proseguire il lavoro che stiamo facendo”, sottolinea il primo cittadino.

Obiettivo: adozione entro dicembre 2026

L’amministrazione comunale fissa ora un nuovo traguardo: l’adozione del Piano Urbanistico Comunale entro dicembre 2026, dopo l’adeguamento alla normativa regionale vigente. “L’adeguamento alla nuova normativa ci consentirà di migliorare il Piano e di adottarlo entro dicembre 2026, consegnando alla città uno strumento urbanistico coerente con le esigenze del territorio e capace di guidarne lo sviluppo nei prossimi anni. Un Piano Urbanistico Comunale costruito con responsabilità e con una visione chiara del suo futuro”, conclude D’Alterio.

Il rinvio, dunque, viene presentato dall’amministrazione come una scelta dettata dalla volontà di approfondire i contenuti del PUC e di adeguarlo al nuovo quadro normativo regionale, con l’obiettivo di dotare Giugliano di uno strumento urbanistico aggiornato e condiviso.