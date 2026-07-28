Esplosione nella notte a Limatola: la banda della “marmotta” fa saltare un bancomat

Notte di paura a Limatola, dove un violento boato ha interrotto il silenzio intorno alle 2.30. L’esplosione si è verificata in via San Rocco, dove ignoti hanno assaltato lo sportello bancomat di un istituto di credito con l’obiettivo di impossessarsi del denaro custodito all’interno.

Esplosione nella notte a Limatola: preso di mira un bancomat

La deflagrazione è stata così potente da provocare ingenti danni anche all’edificio che ospita la filiale bancaria al piano terra. Dopo aver portato a termine il colpo, i responsabili si sono allontanati rapidamente a bordo di un’auto, facendo perdere le proprie tracce.

Il forte rumore ha svegliato numerosi residenti della zona, che hanno immediatamente dato l’allarme. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, impegnati nei rilievi e nelle indagini per identificare gli autori del raid. Gli investigatori confidano nelle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza per raccogliere elementi utili alle indagini.

Tecnica della marmotta

Tra le piste al vaglio c’è quella dell’utilizzo della cosiddetta “marmotta”, una tecnica già impiegata in precedenti assalti ai bancomat, come quello avvenuto lo scorso gennaio a Sant’Agata dei Goti. Il metodo consiste nell’inserire un congegno metallico contenente esplosivo all’interno di un foro praticato nello sportello automatico, per poi azionare una miccia che provoca la deflagrazione.