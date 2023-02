In occasione della festa di San Valentino presso la città della provincia di Salerno di San Valentino Torio e della chiusura della festa patronale nella città degli innamorati, si è celebrata la cerimonia di consegna del premio annuale “Cuore d’Aliante”.

Consegnato al Colonnello Biagio Chiariello il premio annuale “Cuore d’Aliante”

Don Alessandro Cirillo, il sindaco Michele Strianese, il Vescovo, e molti sindaci del Salernitano hanno consegnato il premio “Cuore d’Aliante” al colonnello Biagio Chiariello, comandante della polizia locale di Arzano e referente delle battaglie in terra dei fuochi e per la legalità.

L’Ufficiale, che vive sotto scorta a seguito delle minacce subite dai clan che ha sfidato nell’area Napoli Nord, è arrivato in città. As affiancarlo don Maurizio Patriciello che ha fatto della lotta alla Terra dei Fuochi e del recupero dei disagiati una vera battaglia in un territorio difficile come Caivano.

In una Chiesa gremita di persone, la cui atmosfera è stata resa suggestiva dalla festa patronale di San Valentino, il comandante ha incitato la gente e le istituzioni a fare da rete e ad innamorarsi non solo delle persone, vista la festa degli innamorati, ma anche dei territori di cui dobbiamo prenderci cura.