Sono state assegnate sabato 5 febbraio le mele d’oro dei Teleclubitalia Awards nelle diverse categorie. Una serata all’insegna delle eccellenze in cui sono state raccontate storie, progetti e persone che ogni giorno si impegnano per il territorio.

Questa edizione si è aperta con un riconoscimento speciale ai medici vaccinatosi nell’anno della rinascita dopo il covid. Poi al via con le premiazioni. Il comitato Kosmos a pari merito con l’associazione San Gerardo a Majella si sono aggiudicato il premio nella la categoria mondo del sociale. All’accademia Cimarosa è andata la mela d’oro per mondo social e dello spettacolo. Fontanella Magic Arabian vince nel mondo del lavoro. La senatrice Mariolina Castellone, invece, è premiata come personaggio dell’anno.

Nel corso della Kermesse condotta da Francesco Mennillo sono stati assegnati anche dei riconoscimenti speciali non in gara: quello alla memoria andato al fondatore di Animal Food Enrico Misto e quello alla carriera assegnato al procuratore Francesco Greco. Oltre ai premi è stato anche consegnato l’assegno con i proventi della vendita dei calendari con le foto di Andrea Matacena realizzato da Telecclubitalia e The Club Factory destinati alla Caritas di San Pio X.

Non sono mancati poi momenti d’intrattenimento con la comicità di Vincenzo Comunale e la musica di Tommaso Primo. L’appuntamento con i Teleclubitalia Awards danno l’appuntamento all’anno prossimo.