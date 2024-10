Si svolgerà a Napoli il 29 e 30 ottobre il Congresso Regionale della Società Italiana di Psichiatria (SIP), presieduto dal Prof. Andrea Fiorillo e dal Dr. Pasquale Saviano, e organizzato dal Provider ECM Lingomed. Un evento di rilevanza regionale dedicato all’evoluzione della psichiatria e alla gestione integrata dei disturbi mentali. L’incontro si terrà nel centro cittadino del capoluogo campano presso la sala convegni del Renaissance Hotel Mediterraneo a Via Ponte di Tappia, e riunirà esperti del settore, operatori sanitari e psichiatri provenienti da tutto il territorio regionale.

Congresso campano della Società Italiana di Psichiatria all’Hotel Mediterraneo di Napoli

Il congresso nasce dall’esigenza di fare il punto sulla situazione attuale della salute mentale in Campania, una regione caratterizzata da un tessuto sociale complesso e da sfide particolari in ambito sanitario. Al centro dei lavori, sarà posta l’evoluzione della psichiatria come disciplina scientifica e pratica clinica, con un’attenzione particolare ai percorsi di cura che tengano conto della salute fisica dei pazienti, delle fasi di sviluppo della malattia e del contesto sociale in cui le persone vivono.

Il convegno affronterà temi di particolare rilevanza clinica e sociale, tra cui l’importanza di un approccio multidisciplinare al paziente con disturbi mentali, la personalizzazione dei trattamenti, l’integrazione dei servizi sanitari e sociali, e il ruolo cruciale delle politiche sanitarie alla promozione della salute mentale. Particolare rilievo sarà dato all’analisi del contesto sociale in cui si sviluppano e si manifestano i disturbi mentali.

La salute mentale non può essere trattata come un’entità separata dalle condizioni della vita quotidiane che stanno caratterizzando la nostra Regione: la precarietà lavorativa, le disuguaglianze socio-economiche, l’isolamento sociale, l’invecchiamento della popolazione e lo stigma. Inoltre, verrà dato ampio risalto al tema della salute mentale nei giovani in quanto, in seguito alla pandemia da COVID-19, sono aumentate in maniera esponenziale le richieste di aiuto dei giovanissimi per problematiche relative alla depressione, all’isolamento sociale, ai disturbi dell’alimentazione, al rischio di suicidio, giusto per citarne alcuni. Il congresso si propone di stimolare un dialogo tra i diversi attori coinvolti nella cura della salute mentale, al fine di elaborare strategie condivise e interventi efficaci.