L’Asia, la società in house del Comune di Napoli per la pulizia della città, pubblicato due nuovi bandi per assunzioni di 100 autisti e 20 addetti alla manutenzione dei mezzi.

Concorso Asia 2023, si cercano 100 autisti: basta la licenza media

Per partecipare basta la licenza di scuola media inferiore, bisogna avere almeno 21 anni e occorre la patente di guida C e CQC. Si potranno inviare le domande solo online dalla mezzanotte del 16 febbraio 2023.

La selezione dei 100 autisti passa per una prova scritta a cui, per chi la supera con il punteggio previsto, verranno aggiunti punti in base ai titoli di studio. A seguire ci sarà poi una prova di mestiere e un esame di idoneità. Tra i criteri anche 3 punti in più per esperienza lavorativa pregressa in Asia anche in somministrazione, dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022.

Come iscriversi al bando

La domanda può essere inoltrata solo per via telematica e sarà possibile inviare la propria candidatura a partire dalle ore 00.00 del 16 febbraio 2023 esclusivamente tramite la piattaforma di selezione disponibile sul sito ASIA Napoli. Qui per candidarsi al concorso per 100 autisti di Asìa.Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 17 marzo 2023 alle ore 23.59

La prova scritta: materie di esame

Sono previste una prova scritta, la valutazione dei titoli e una prova di mestiere. La prima prova consisterà in 30 domande a risposta multipla (in 30 minuti) su materie relative al profilo concorsuale. Il punteggio massimo è di 30 punti, mentre il punteggio minimo per l’idoneità è di 18.

Di seguito le materie della prova scritta: