Concorsi personale ATA 2023/2024: tutti i bandi in arrivo

Il concorso per il personale ATA è uno dei più attesi dai cittadini che vogliono entrare a far parte nel mondo della scuola. Tra il 2023 e il 2024 è previsto l’aggiornamento delle graduatorie del personale ATA, con l’apertura dei concorsi ATA per aggiornare il punteggio o inserirsi in graduatoria, e l’avvio di nuovi concorsi per DSGA.

Entro la primavera 2023 uscirà il concorso ATA 24 mesi, ossia il nuovo bando per la formazione delle graduatorie ATA di prima fascia valide per l’a.s. 2023/2024. Nel 2024 sarà bandita la procedura concorsuale per aggiornare le graduatorie di terza fascia ATA, valide per il triennio scolastico 2024/2027. Le nuove graduatorie sostituiranno quelle attualmente in vigore.

Ecco in dettaglio tutti i bandi in arrivo e cosa sapere sui prossimi concorsi per lavorare nel personale ATA.

Concorsi ATA 2023 – 2024: tutti i bandi in arrivo

I prossimi concorsi che saranno banditi dal MIUR sono i seguenti:

concorso ATA 2023 per le graduatorie di prima fascia – si tratta del nuovo concorso ATA 24 mesi, per aggiornare le graduatorie di prima fascia relative all’a.s. 2023/24. La procedura concorsuale è rivolta a chi ha maturato 3 anni di servizio. Il concorso viene bandito da ciascun Ufficio Scolastico Regionale per le relative graduatorie. L’uscita del bando è imminente e le domande dovrebbero aprirsi dal 27 aprile al 18 maggio.

– si tratta del nuovo concorso ATA 24 mesi, per aggiornare le graduatorie di prima fascia relative all’a.s. 2023/24. La procedura concorsuale è rivolta a chi ha maturato 3 anni di servizio. Il concorso viene bandito da ciascun Ufficio Scolastico Regionale per le relative graduatorie. L’uscita del bando è imminente e le domande dovrebbero aprirsi dal 27 aprile al 18 maggio. concorso personale ATA all’estero 2023 – si tratta della procedura concorsuale per assumere personale ATA all’estero. Viene bandita ogni anno ed è rivolta esclusivamente ai Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e agli Assistenti Amministrativi (AA).

– si tratta della procedura concorsuale per assumere personale ATA all’estero. Viene bandita ogni anno ed è rivolta esclusivamente ai Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e agli Assistenti Amministrativi (AA). concorso DSGA 2023 – si tratta del concorso ordinario per Direttori dei servizi generali e amministrativi. La procedura concorsuale è per titoli ed esami, ma si svolgerà con modalità semplificate, senza preselezione e con una prova scritta informatizzata. Atteso lo scorso anno, il bando è slittato e probabilmente uscirà nei prossimi mesi.

– si tratta del concorso ordinario per Direttori dei servizi generali e amministrativi. La procedura concorsuale è per titoli ed esami, ma si svolgerà con modalità semplificate, senza preselezione e con una prova scritta informatizzata. Atteso lo scorso anno, il bando è slittato e probabilmente uscirà nei prossimi mesi. concorso DSGA facenti funzione 2023 – si tratta del bando per assumere gli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA. La procedura concorsuale è rivolta al personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto la funzione di Direttore dei servizi generali e amministrativi per almeno 3 anni. La procedura concorsuale era attesa lo scorso anno ma è slittata e, probabilmente, sarà bandita nei prossimi mesi.

– si tratta del bando per assumere gli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA. La procedura concorsuale è rivolta al personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto la funzione di Direttore dei servizi generali e amministrativi per almeno 3 anni. La procedura concorsuale era attesa lo scorso anno ma è slittata e, probabilmente, sarà bandita nei prossimi mesi. concorso ATA terza fascia 2024 – si tratta del nuovo bando ATA per inserirsi per la prima volta in graduatoria o per aggiornare la propria posizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia valide per il triennio 2024/26. La procedura concorsuale è per soli titoli, quindi non sono previste prove d’esame.

Per tutte le altre offerte di lavoro e casting visita la nostra pagina.