Partiranno nel 2023 i concorsi per l’assunzione di dipendenti al Municipio. Ad annunciarlo è il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, in un lungo post pubblicato su Facebook.

Concorsi al Comune di Giugliano, si parte nel 2023: l’annuncio del sindaco

“L’anno scorso abbiamo assunto ben 25 nuovi dipendenti e il 22 settembre prossimo scadrà la mobilità per assumere altri 20 impiegati comunali. E nel 2023 partiranno a Giugliano le prime procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti al Municipio”, dichiara Pirozzi.

Intanto, stamattina, sono stati eseguiti controlli a tappeto dalla Polizia Municipale nelle principali vie della città. Emesse numerose contravvenzioni ai danni degli automobilisti per contrastaste il fenomeno della sosta selvaggia. Spesso, infatti, si assiste a scene di auto parcheggiate in seconda fila o dinanzi ai divieti di sosta. Una cattiva abitudine, da parte di molti conducenti, che si ripete ogni giorno soprattutto nel centro storico della città.

“Sarà così ogni giorno e non solo nel centro città. In alcune ore della giornata ci sarò anche io con loro, in strada, per dare un segnale ancora più forte alla città sul rispetto delle regole e anche per verificare le condizioni del territorio in modo da dare una mano agli uffici affinché s’intervenga con celerità laddove ci sia necessità”, scrive il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, in un post pubblicato su Facebook.

“Tutti invocano controlli, sanzioni, anche per le piccole cose. Ed è giusto. Ma immaginate come può migliorare l’ordine della nostra città se solo i cittadini iniziassero a collaborare rispettando le regole elementari di una civile convivenza. Da un lato mettiamo in campo una massiccia repressione di fronte alle irregolarità ma, dall’altro, scendo in strada in prima persona per sensibilizzare i residenti ad una seria collaborazione“, aggiunge il primo cittadino.