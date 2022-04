Il Concerto del Primo Maggio 2022 si terrà a Roma: dopo gli anni di pandemia, finalmente l’evento più atteso per la prima giornata del mese di maggio torna nella sua consueta formula, come era prima del lockdown. Conduttrice per il quinto anno consecutivo sarà Ambra Angiolini. Vediamo chi sono i cantanti, i conduttori, la scaletta, l’orario di inizio e dove guardarlo in tv.

Concerto Primo Maggio 2022: dove guardarlo, orario

Il Concerto del Primo Maggio sarà trasmesso in diretta su Rai3 e Rai Radio 2, dalle 15.30 alle 19 e dalle 20 a mezzanotte. L’evento integrale sarà, invece, disponibile in diretta e on demand su Rai Play.

Concerto Primo Maggio 2022: conduttori

Il concerto del Primo Maggio ritorna nella sua classica formula per l’edizione del 2022: quest’anno, verrà lanciato anche un messaggio di pace per quanto sta accadendo in Ucraina che, in Piazza San Giovanni, sarà rappresentata dai Go-A, che si esibiranno dal vivo dopo aver concorso all’Eurovision del 2021 sotto la bandiera gialla e blu del loro Paese. Per il resto il concerto, promosso anche a questo giro da Cgil, Cisl e Uil, prodotto e organizzato da iCompany, vedrà per il quinto anno consecutivo Ambra Angiolini alla conduzione, cui si aggiungeranno i contributi di Barbascura X, Francesca Barra e Claudio Santamaria, Giovanna Botteri, Marco Paolini, Riccardo Iacona, Stefano Massini e Valerio Lundini.

Concerto Primo Maggio 2022: cantanti

Tanti i cantanti che saliranno sul palco in occasione del Primo Maggio 2022: tra i nomi annunciati, ci saranno Carmen Consoli, Enrico Ruggeri, Fasma, Fabrizio Moro, Coez, Clementino, Luché, Willie Peyote, La Rappresentante di Lista, Le Vibrazioni, Ariete, Rkomi, Luchè, Ornella Vanoni, Tommaso Paradiso, Venerus, Hu, Angelina Mango, Mr. Rain, gli Extraliscio con Luca Barbarossa, insieme ad altri artisti.

Ci sarà anche Max Pezzali, che con le sue canzoni ha fatto ballare ed emozionare generazioni.

Superospite di quest’anno è Marco Mengoni, alla prima volta al concerto del Primo Maggio e reduce dal grande successo riscosso dopo la comparsata all’ultimo Festival di Sanremo.

Per la prima volta al Concertone ci saranno anche gli artisti di Notre Dame de Paris, l’opera moderna più famosa al mondo. Si esibiranno con una performance speciale che celebra vent’anni di straordinari successi.

Concerto Primo Maggio 2022: scaletta

Ecco la lineup completa, mentre nei prossimi giorni uscirà la scaletta: Marco Mengoni, Go_a, Carmen Consoli, Ariete, La Rappresentante di Lista, Luchè, Coez, Venerus, Mace feat. Rkomi, Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele, Psicologi, Rancore, Mara Sattei, Willie Peyote, Bresh, Tommaso Paradiso, Ornella Vanoni, Rovere, Fabrizio Moro, L’Orchestraccia, Sinkro, Enrico Ruggeri, Deddy e Caffellatte, Clementino, Mobrici, Coma_cose, Max Pezzali, Fasma, Bigmama, Mecna, Le Vibrazioni, Claver Gold, Luca Barbarossa e Extraliscio, Angelina Mango, Hu, Notre Dame de Paris, Mr Rain, Bandabardò & Cisco, VV.