Archiviata la qualificazione in Champions grazie alla vittoria con il Braga, il Napoli si immerge nuovamente nella corsa in cam pionato cercando di rientrare subito nelle prime quattro, obiettivo minimo stagionale. Al Maradona arriva il Cagliari di Ranieri reduce dalla pazza vittoria con il Sassuolo trovata nei minuti di recupero con il super gol di Pavoletti.

Il motivo è semplice: è la settimana della Champions e come di consueto, avendo già parlato martedì post Braga, il tecnico degli azzurri – fanno sapere dalla società – non incontrerà la stampa. Mazzarri tornerà a parlare direttamente domani dopo la partita.

Il Napoli dopo aver ritrovato il successo casalingo in Europa deve tornare a rendere il Maradona un fortino anche in campionato, vittoria che ormai manca dal lontano 27 settembre (Napoli-Udinese 4-1), nelle ultime 4 uscite casalinghe gli Azzurri hanno racimolato un solo punto con il Milan e le sconfitte con Fiorentina, Empoli e Inter

Non ci sarà Elmas domani col Cagliari. Come riportato dal sito ufficiale azzurro, infatti, il centrocampista macedone non s’è allenato con il gruppo a disposizione per un risentimento muscolare alla coscia sinistra che verrà valutato dallo staff medico azzurro nei prossimi giorni.

Probabili formazioni