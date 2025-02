Completati gli ultimi lavori in via Cirigliano, l’arteria stradale di collegamento tra Aversa e Giugliano da anni chiusa per un intervento di rifacimento e di restyling costato 2,5 milioni di euro per la realizzazione di una rete idrica e fognaria, marciapiedi e pista ciclabile. La riapertura è prevista per domani, 15 febbraio, dopo la rimozione dei jersey.

Completati gli ultimi interventi: da domani riapre via Cirigliano tra Aversa e Giugliano

Era in realtà metà dicembre quando sembrava tutto pronto per riaprire al pubblico l’asse viario. Un raid notturno, però, ad opera di ignoti, aveva danneggiato i pozzetti; alcuni cavi elettrici erano stati rubati e, come se non bastasse, lo spostamento di un palo della rete telefonica ha reso necessario nelle ultime settimane un intervento tecnico da parte della Telecom. Da domani lo snodo viario sarà finalmente accessibile.

Si tratta di un intervento stradale importante per la viabilità dell’area nord di Napoli perché permette di decongestionare il traffico che insiste su via Appia e ripristina un asse di collegamento interno tra l’hinterland giuglianese e l’agro aversano. Via Cirigliano, infatti, unisce via Oasi Sacro Cuore a viale Olimpico ed è utilissima per residenti e non che da Giugliano vogliano raggiungere Aversa, Lusciano o Trentola Ducenta, o viceversa si vogliano spostare dalla provincia di Caserta a Napoli.