Karapami Eventi, tutto pronto per il Grand Opening: a Giugliano nasce la nuova location dell’eccellenza

Mancano ormai poche ore all’inaugurazione ufficiale del Karapami Eventi, la nuova ed esclusiva location che aprirà a Giugliano in Campania, destinata a diventare un punto di riferimento nel panorama degli eventi regionali. Il Grand Opening è previsto venerdì 19 Giugno alle ore 20:00, la struttura accoglierà i primi ospiti per presentare un concept innovativo fondato sull’ eccellenza in ogni dettaglio.

Una serata inaugurale all’insegna dello spettacolo e della musica

La serata inaugurale sarà arricchita da un programma di intrattenimento di prestigio. Guest star dell’evento Daniele Decibel Bellini, protagonista di un esclusivo live dj set. A presentare la serata ci saranno Adriana Petro e Alfonso Benevento, special guest e voci ufficiali dell’evento, mentre la selezione musicale sarà affidata al Dj Edo D’Ambrosio.

Karapami, un progetto che nasce dalla passione di una famiglia

Il progetto Karapami nasce da una famiglia che vanta una consolidata esperienza nel settore. Eugenio Guaglione, Antonio Topo, Lisa Topo e Marianna Granata danno vita a una realtà che nasce da un’idea imprenditoriale ambiziosa, fondata su valori autentici, passione, impegno e dedizione.

La scelta del nome Karapami, infatti racchiude le iniziali dei figli della proprietà. Un dettaglio che racconta la struttura dell’intero progetto: Dedizione completa, proprio come un genitore si dedica ad un figlio, senza mai risparmiarsi, volto a garantire la perfezione.

La proprietà ha scelto di affidarsi a professionisti di comprovata esperienza. Dalla pianificazione alla realizzazione, ogni elemento è stato studiato per creare un ambiente unico e distintivo.

La struttura porta la firma degli architetti Vincenzo De Fenza e Giuseppina Pennino, che hanno strutturato un progetto elegante, moderno e con una spiccata identità. Il risultato è una location dal forte impatto scenografico, pensata per rendere ogni evento un’esperienza memorabile.

Eccellenza gastronomica e attenzione all’ospitalità

Particolare attenzione è stata dedicata anche all’offerta gastronomica. La cucina è guidata dall’Executive Chef Alessandro Romano, professionista proveniente da importanti realtà della ristorazione che hanno collaborato con alcuni dei più rinomati chef stellati italiani.

Direzione artistica e management: i professionisti dietro il progetto

L’accoglienza e la gestione della sala sono affidate al Room Manager Mario Ferrara, che basa la propria professionalità sull’equilibrio tra discrezione, eleganza e calore, elementi fondamentali per garantire agli ospiti un servizio impeccabile.

A completare il progetto c’è la d

irezione artistica di Luciano De Santis, DJ e producer radiofonico, chiamato a curare l’identità musicale e la proposta del parterre artistico del format Karapami. Il management ed il coordinamento è invece affidato alla Project Manager Eugenia Bello.

L’appuntamento è dunque per venerdì 19 Giugno alle ore 20:00, al Karapami Eventi. Una nuova realtà che promette di distinguersi e di garantire un’esperienza esclusiva e senza eguali nel settore eventi.