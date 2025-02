Commissione d’accesso a Giugliano: ecco chi sono i tre commissari

Sono stati nominati i tre componenti della commissione d’accesso per il Comune di Giugliano. Ieri il Prefetto di Napoli ha comunicato la nomina della commissione d’indagine per l’ente di Corso Campano 200.

Chi sono i tre commissari della commissione d’indagine di Giugliano

A svolgere indagini per i prossimi tre mesi sull’attività amministrativa per verificare l’eventuale infiltrazione della criminalità organizzata nella macchina amministrativa saranno il dirigente del commissariato di polizia di Giugliano Marcello Castello (che già conosce il territorio e ha già portato avanti l’inchiesta cosiddetta “rimborsopoli” nei confronti di quattro consiglieri comunali), il vice prefetto Roberto Esposito e l’ingegnere Gerardo Caroppi del Provveditorato interregionale opere pubbliche di Napoli.

Il lavoro sarà a 360 gradi su tutti i settori della macchina amministrativa: dall’edilizia privata, alle gare d’appalto, alla gestione delle strutture sportive, alla raccolta rifiuti. La notizia della commissione d’indagine è giunta a meno di 24 ore dalle dimissioni di 19 consiglieri comunali che hanno decretato la fine anticipata dell’amministrazione Pirozzi. La notizia è piombata come un fulmine ieri negli ambienti politici. Seppur fosse nell’aria la notizia dell’arrivo di una commissione d’accesso, non ci si aspettava in tempi così celeri post dimissioni. I tre commissari avranno la possibilità di prorogare il lavoro per ulteriori tre mesi. In questo lasso di tempo spulceranno atti, provvedimenti, delibere, determine per verificare se ci siano state ingerenze o infiltrazioni della malavita nella gestione della cosa pubblica.