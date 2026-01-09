Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza a Caivano, Piantedosi in visita anche da Don Patriciello

Il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, ha presieduto oggi a Caivano il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica nella sede del Comune. Con il prefetto di Napoli Michele di Bari, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, e con il neo sindaco di Caivano Antonio Angelino, Piantedosi ha fatto il punto della situazione sulle numerose iniziative intraprese nel Comune a nord di Napoli per garantire la sicurezza.

Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza a Caivano, Piantedosi in visita anche da Patriciello

“È importante che il Governo sia qui anche dopo le elezioni”, ha specificato il ministro Piantedosi. E poi sul tema sicurezza: “Non vedo un’emergenza criminalità. I dati che abbiamo relativi a questo territorio non destano preoccupazione e documentano un calo generalizzato dei reati. Di sicuro però occorre continuare a investire e anche nel 2026 sono in arrivo nuove risorse. Più uomini e più videosorveglianza”.

Successivamente l’esponente dell’Esecutivo Meloni si è recato nella chiesa di San Paolo al Parco Verde, teatro negli ultimi mesi di raid criminali. Ad accoglierlo il parroco anti-camorra don Maurizio Patriciello.