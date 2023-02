Come stupire alla festa degli innamorati? La pastry chef Maria De Vito di Sweet Chocolate ha creato delle box colazione che renderanno indimenticabile il giorno di San Valentino. Cornetto pistacchio, nutella, crema e amarena, graffa, waffel, girella con gocce di cioccolato, buon di, un cupcake in tema con la festa, un biscotto ad orsetto, un cake sicles, e tre vasetti con creme bianco, nocciola e pistacchio. Ma non finisce qui, per anticipare il carnevale ci sarà all’interno anche un assaggio di chiacchiere. Imperdibile. Altre informazioni utili sulla pagina social di Sweet Chocolate (PAGINA UFFICIALE )

COMUNICATO STAMPA