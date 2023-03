Colpo grosso a Torre del Greco nella notte. Una banda di ignoti è penetrata all’interno di una gioielleria nella centrale via Roma portando via un bottino da 150mila euro.

Vittima del raid la nota gioielleria Altieri in pieno centro. Nella notte i malviventi sono entrati in azione: hanno divelto parte della saracinesca e distrutto le vetrine interne dell’attività per svuotarle. I ladri hanno agito quasi indisturbati e sono andati via prima che venisse lanciato l’allarme. Avrebbero raccolto preziosi e gioielli per un valore complessivo di circa 150mila euro. Sono andati via col bottino facendo perdere le proprie tracce.

Sul caso indagano gli agenti di polizia del commissariato di Torre, mentre si sta valutando se i sistemi di videosorveglianza interni all’esercizio commerciale e quelli posti sulla pubblica via abbiano catturato immagini giudicate interessanti per l’attività investigativa. I malviventi, per entrare nel negozio, hanno letteralmente accartocciato la saracinesca. Eppure, nonostante il fracasso provocato, nessun residente si sarebbe accorto della loro presenza.