Colpo grosso a Giugliano, banda del buco porta via 100 mila euro

Colpo grosso a Giugliano. Una banda del buco nella giornata di ieri ha portato via 100mila euro da un istituto di credito di Banco Popolare di Novara di corso Campano. I malviventi hanno fatto irruzione dal pavimento mentre i dipendenti erano a lavoro.

Alle 14 e 30, mentre l’attenzione dei media nazionali erano concentrate su Matteo Messina Denaro, un gruppo di rapinatori – composto da 4 o 5 persone – ha percorso un tunnel sotterraneo per sbucare all’interno della banca a pochi passi da piazza Annunziata sotto gli occhi attoniti dei dipendenti. I malfattori, sotto la minaccia delle armi, avrebbero raccolto contanti per 100mila euro dal bancomat per poi dileguarsi nello stesso buco da cui sono saltati fuori. Non ci sarebbero feriti e l’azione sarebbe stata fulminea.

Le indagini

Sul caso indaga la Polizia di Stato del locale commissariato. Gli investigatori hanno effettuato i rilievi del caso e interrogato i testimoni. Sotto la lente di ingrandimento il passaggio sotterraneo praticato dai malviventi. Non è la prima volta che la zona a ridosso di piazza Annunziata finisce nel mirino della banda del buco. Nel 2009 ci fu un altro colpo sempre ai danni del BPN e nel 2017 ci fu un tentativo di rapina condotto con modalità simili e sventato dai carabinieri della Compagnia di Giugliano. Lo scorso novembre, invece, l’obiettivo dei malviventi fu la tabaccheria situata a poche decine di metri dalla filiale. Anche in quella circostanza i ladri sbucarono dal pavimento e razziarono l’attività commerciale per poi far perdere le proprie tracce nel sottosuolo. Il timore degli investigatori è che ci sia un passaggio “segreto” di cui le forze dell’ordine non sono a conoscenza e che consenta ai malviventi di agire indisturbati per colpire istituti di credito e negozi del centro.