Sono stati individuati, dopo un’indagine flash degli agenti della Polizia di Stato, i 3 individui che nella mattinata di ieri si erano resi responsabili di una rapina alle poste di Portici Bellavista.

Colpo da 60mila euro alle poste a Portici: catturata la banda di rapinatori

La banda, subito dopo il colpo, era riuscita a fuggire a bordo di una Fiat 500 X di colore bianco con targa straniera. Il conducente, accortosi della presenza dei poliziotti, aveva tentato di investirli guadagnando la fuga su via Diaz verso piazza Poli. Dove una folle fuga, l’auto dei rapinatori resta coinvolta in un incidente stradale obbligando gli occupanti ad abbandonare il veicolo non marciante continuando la fuga a piedi.

Successivamente, i poliziotti hanno effettuato accurate ricerche dei tre fuggitivi, sia nei condomini residenziali della zona, sia presso autorimesse ad uso pubbliche adiacenti ed anche grazie alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona sono riusciti a risalire a tutte le strade e i luoghi di fuga, individuando il luogo di occultamento dell’intera somma di denaro, asportata dall’Ufficio Postale, per un totale di poco oltre i 62mila euro. Inoltre, l’accurata ispezione, effettuata all’interno dell’autovettura abbandonata, ha permesso di rinvenire utili elementi per l’attività di indagine.

Gli agenti, attraverso la visione delle immagini acquisite da esercizi commerciali e autorimesse, sono riusciti ad identificare i responsabili e, presumendo che gli stessi potessero ritornare sul luogo di occultamento del denaro, hanno predisposto un idoneo servizio di appostamento che ha permesso, nella stessa serata, la cattura dei tre indagati, già gravati da precedenti penali specifici.