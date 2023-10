In fuga dopo una rapina all’ufficio Postale di via Diaz a Portici, si schiantano contro il marciapiede per evitare l’impatto con un bus. I malviventi a quel punto sono scappati a piedi.

Portici, rapina a mano armata alle Poste: malviventi si schiantano contromano

La banda di rapinatori è entrata in azione all’apertura. Una volta fatta irruzione nei locali delle Poste, sotto la minaccia delle armi si sono fatti consegnare tutto il denaro contante presente nelle casse: circa 65mila euro. Una volta raccolto il bottino, i balordi sono saliti a bordo di una Fiat 500.

Al momento della fuga, però, in via Cardano, la macchina dei rapinatori avrebbe fatto una brusca manovra, salendo sopra il marciapiede, per evitare l’impatto con un bus che proveniva dalla direzione opposta. La macchina ha riportato danni al semiasse e alla ruota. A quel punto la banda ha lasciato il veicolo, ormai inutilizzabile, e ha proseguito la sua fuga a piedi tra le stradine della cittadina vesuviana.

Le indagini

Sul posto gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e avviato le indagini per rintracciare i malviventi in fuga con il bottino. Strade blindate per rintracciare i rapinatori in fuga.

Duro lo sfogo di Enzo Cuomo, sindaco di Portici: “Forse sarebbe il caso che il Ministro dell’Interno ed il Prefetto prendessero in considerazione le nostre richieste di potenziare gli organici delle forze dell’ordine strutturando e destinando le competenze del Commissariato di Polizia di Stato sulla Città di Portici che, per densità di popolazione e numero di abitanti, necessita di ben altra considerazione”.