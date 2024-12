Furto poco prima dell’alba al Vomero. Un gruppo di ladri, con i volti coperti da passamontagna, ha svaligiato il supermercato Decò di via Gioachino Rossini, nei pressi di piazza Quattro Giornate e dello Stadio “Arturo Collana”.

Colpo al supermercato Decò del Vomero: ladri in fuga con gli incassi di Capodanno

Il colpo è stato messo a segno attorno alle 4:20 di mattina. I malviventi hanno tagliato la catena della serranda e, sollevandola parzialmente, sono riusciti a entrare nel punto vendita. Una volta all’interno, hanno prelevato le tre casse presenti nel locale, presumibilmente piene di denaro, e si sono dileguati nella notte.

Secondo le prime ricostruzioni, il furto è avvenuto alla vigilia del Capodanno, periodo in cui il supermercato aveva registrato un notevole afflusso di clienti per le ultime spese del cenone. Il valore del bottino non è ancora stato stimato, ma si ipotizza possa essere significativo, data la probabile presenza di contanti nelle casse.

Sul luogo sono intervenute diverse volanti della Polizia di Stato, che hanno avviato immediatamente le indagini. Gli agenti hanno effettuato i rilievi di rito e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza interna del supermercato. Si stanno inoltre cercando ulteriori registrazioni che possano aiutare a tracciare il percorso seguito dai ladri, nella speranza di identificarli e assicurare i responsabili alla giustizia. Gli investigatori continuano a lavorare senza sosta per ricostruire nei dettagli la dinamica del furto e individuare i responsabili.

Immagini d’archivio