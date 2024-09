Non ce l’ha fatta Chiara Jaconis, la turista padovana colpita da un oggetto contundente caduto da un balcone ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Il decesso all’Ospedale del Mare. Le sue condizioni erano gravissime. Nonostante fosse stata sottoposta ad un intervento chirurgico d’urgenza, dopo meno di 24 ore il suo cuore ha smesso di battere.

Colpita da statua ai Quartieri Spagnoli, è morta Chiara Jaconis

La ragazza stava passeggiando nei Quartieri insieme al fidanzato durante un weekend in città quando intorno alle 16 di domenica è stata raggiunta alla testa da un oggetto, probabilmente un elefantino egizio in onice che le ha provocato un trauma cranico. La 29enne è apparsa subito gravissima, è stata intubata e ricoverata in Rianimazione; alle 19 è stata trasferita all’ “Ospedale del Mare”, dove erano già pronti la sala operatoria e l’equipe medica per la decompressione cranica, con l’obiettivo di evitare che il sangue premesse sul cervello.

Purtroppo, nonostante l’intervento sia tecnicamente riuscito, la giovane padovana è stata accompagnata nuovamente in rianimazione e le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso avvenuto in queste ore. Una notizia che aggrava ora l’ipotesi di reato a carico di ignoti: non più lesioni colpose ma omicidio colposo. Gli investigatori sono ricostruendo in queste ore il punto di caduta dell’oggetto e il balcone da cui sarebbe volata la statua che ha di fatto ucciso Chiara Jaconis.