Alle prime luci dell’alba, intorno alle 5:00, i Carabinieri della Compagnia Napoli Centro sono intervenuti in via Montesanto 22 in seguito all’esplosione di colpi d’arma da fuoco.

Spari alla Pignasecca: presa di mira una pizzeria

L’obiettivo dell’attacco è stata la vetrina di una storica pizzeria situata nel quartiere Pignasecca. L’attività commerciale si trova attualmente in fase di ristrutturazione.

Secondo le prime ricostruzioni, sono stati esplosi dieci proiettili da soggetti ancora non identificati. L’ipotesi più accreditata è quella di un’azione intimidatoria legata al racket. Tuttavia, il titolare della pizzeria, intervistato da Il Mattino, ha dichiarato di non aver mai ricevuto minacce e di non riuscire a spiegarsi il motivo di questo attacco.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti nell’incidente. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili e determinare la matrice del reato.

Il Prefetto di Napoli convoca tavolo per al sicurezza pubblica

Nel frattempo, cresce l’allarme sicurezza sia nel capoluogo che nella provincia. Alla luce di una serie di recenti eventi criminosi, il prefetto Michele di Bari ha convocato un tavolo per discutere le misure di ordine e sicurezza pubblica, decidendo di intensificare immediatamente i controlli da parte delle forze dell’ordine.

Non è il primo episodio di questo genere a colpire la città. Poche settimane fa, a Monterusciello, un ordigno è stato collocato all’esterno di una pizzeria in via Verga, causando gravi danni sia all’esterno che all’interno del locale. Anche in quel caso, l’identità dei responsabili rimane ignota, ma fortunatamente non ci sono stati feriti.