Colpo del Giugliano in Serie C. La squadra campana firma l’impresa andando a vincere sul campo dell’Atalanta Under 23 grazie a una rete di Isac Prado nei primi minuti della ripresa. L’attaccante brasiliano, già decisivo nel turno precedente contro il Siracusa, si conferma uomo del momento.

Colpaccio Giugliano: vince fuori casa con l’Atalanta U-23. Tre punti d’oro in ottica salvezza

Mister Capuano non cambia l’assetto e ripropone il consueto 3-4-2-1: De Rosa nel terzetto difensivo, Milan e La Vardera sulle fasce, mentre D’Agostino e Balde agiscono alle spalle della punta. Il Giugliano parte con buon piglio, mostrando personalità e riuscendo a contenere l’iniziativa dei giovani nerazzurri, provando a colpire in velocità con Balde e La Vardera. L’Atalanta Under 23, come da tradizione, costruisce gioco e ritmo, ma trova sulla sua strada un attento Bolletta, bravo a opporsi alla conclusione di Vavassori.

Il momento decisivo arriva in apertura di secondo tempo: Prezioso pesca Prado con un pallone preciso, il brasiliano stoppa e con un sinistro secco batte il portiere bergamasco, facendo esplodere la gioia gialloblu. Nel finale il Giugliano si chiude con ordine, respinge gli assalti avversari e porta a casa tre punti pesantissimi. È il secondo successo consecutivo e il terzo sotto la guida di Eziolino Capuano. Adesso, con il morale alle stelle, i tigrotti iniziano a guardare oltre il semplice obiettivo della salvezza.