Grande attesa per le due date napoletane dei Coldplay che saranno domani, 21 giugno, e giovedì allo Stadio Maradona. L’evento è andato subito sold out in pochi minuti sulle piattaforme in cui i biglietti sono stati messi in vendita.

Coldplay, domani il primo concerto al Maradona: la città si prepara ad accogliere band inglese

La band britannica è arrivata in città già da qualche giorno. Avvistato l’altra sera Chris Martin sul lungomare e anche da Sorbillo: qui il famoso pizzaiolo ha dedicato una pizza al gruppo. Poi la band ha fatto tappa a Pompei per visitare il sito archeologico.

I Coldplay non hanno mai nascosto la propria passione per la città e in più occasioni hanno espresso il loro entusiasmo nell’esibirsi nella casa dei “campioni d’Italia”, facendo riferimento alla squadra azzurra e alla vittoria del terzo scudetto.

Intanto la città partenopea si prepara all’evento internazionale. Nella zona Bagnoli-Fuorigrotta è stato istituito un dispositivo di traffico, simile a quelli utilizzati nelle ultime gare del Napoli e che prevede, fino al 2 luglio, una serie di disposizioni valide anche per domani e dopodomani.

Previste corse straordinarie della metropolitana: la linea 2 sarà attiva sino all’1 di notte in accordo con la Regione Campania e il Comune di Napoli. Ci saranno 40 corse in più tra Pozzuoli e San Giovanni-Barra per un totale di oltre 20mila posti. Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario che, in collaborazione con la Polfer, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza.