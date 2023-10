La Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio, hanno fermato un giovane a bordo di uno scooter, risultato in possesso di 1,028 kg di cocaina.

Cocaina di “Louis Vuitton” nello scooter, arrestato corriere

I finanzieri, insospettiti dalle manovre di guida azzardate, hanno intimato l’alt del veicolo in via Vittorio Veneto a Torre Annunziarta, rinvenendo sotto la sella un panetto di sostanza stupefacente, pronto per essere smerciato.

L’uomo alla guida, un residente di Torre Annunziata, peraltro gravato da diversi precedenti di polizia, è stato immediatamente tratto in arresto e associato presso la casa circondariale di Poggioreale.

Dovrà ora rispondere del reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Nel corso dell’intervento, sono stati sottoposti a sequestro il mezzo e il cellulare in uso. Il panetto di cocaina, contenuto in un involucro con impresso il marchio “Louis Vuitton”, avrebbe reso, con la sua vendita, circa 90.000 euro.