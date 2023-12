Dal porto di Salerno arrivavano fiumi di cocaina provenienti dalla Colombia, pronta per essere commercializzata in tutto il territorio. Fondamentale il compito di un narcos 65enne, nato in Uruguay e residente a Scafati: individuare i canali per il recupero e il trasporto dello stupefacente fuori dagli spazi doganali. L’uomo, già ricercato dal GICO, è stato arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza di Napoli: è stato rintracciato in una struttura alberghiera del comune di Trecase.

Cocaina dalla Colombia al porto di Salerno: narcos condannato arrestato nel napoletano

Nella camera d’albergo c’erano bagagli ed effetti personali del narcos, che lasciavano presumere che stesse per darsi alla fuga. Il 65enne non aveva solo compiti di natura logistica, ma si occupava anche di fornire soggiorno in Italia agli emissari dei fornitori colombiani.

Già destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 1° settembre 2021 dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, all’esito di indagini dirette dalla Dda e condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, l’uomo è stato condannato in via definitiva lo scorso 4 dicembre a 8 anni di reclusione e nei suoi confronti è stato perciò emesso un ordine di esecuzione per la carcerazione dalla Corte di Appello di Napoli.