CNN Travel incorona Napoli come una delle migliori destinazioni turistiche per il 2022. L’unica città in Italia ad essere inserita nella lista del prestigioso magazine. Menzionato il Museo di Capodimonte e la mostra “Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità”, da poter visionare fino al 16 gennaio.

CNN Travel: Napoli tra le migliori destinazioni del 2022

Nella speciale classifica di Capodanno della CNN Travel, Napoli con “il suo centro storico che pulsa di energia e la proverbiale cordialità italiana” è l’unica città italiana che compare accanto ad altre destinazioni internazionali: le isole Antigua e Barbuda, l’arcipelago Palau, la Giordania, l’Australia, il Perù, il Sudafrica, la Malesia, alcune città europee come Valencia, Digione, Oslo e poi i grandi parchi e le riserve naturali.

La mostra “Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità”

Tra i posti da visitare a Napoli, la CNN cita anche il Museo e Real Bosco di Capodimonte e l’esposizione dell’artista Paolo La Motta, nella sezione di arte contemporanea del museo, denominata “Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità”, invitando a visitarla entro il 16 gennaio, giorno in cui termina l’esposizione.

Perché è stata scelta Napoli?

Nella newsletter, si parla del motivo per cui sia stata scelta Napoli. “Perché la città di Sofia Loren è in piena espansione, il centro storico pulsa di vitalità e i rioni un tempo vietati ai turisti mostrano una nuova luce”. Tra i posti da visitare citati: la Sanità, le catacombe e nel 2022 “dovrebbero essere aperti nuovi siti archeologici che, anche se per ora nascosti, getteranno nuova luce sulla Neapolis greca e romana, come si chiamava allora. Fuori città, Pompei sta svelando rovine appena scavate e nuove idee. Al largo, l’isola di Procida sarà Capitale Italiana della Cultura per il 2022. Ma davvero, questo è l’anno di Napoli”.