Clementino, pseudonimo di Clemente Maccaro, è un rapper italiano. Attualmente, è alla conduzione del programma comico Made in Sud, in onda su Rai 2, insieme a Lorella Boccia. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Clementino: chi è, età, biografia, altezza

Clementino, nome d’arte di Clemente Maccaro, è nato ad Avellino il 21 dicembre 1982, sotto il segno del Sagittario. Ha 39 anni, è alto 179 cm e pesa 77 kg. Inizialmente, si appassiona all’hip hop, imparando la tecnica del freestyle.

Clementino: carriera, canzoni

La partecipazione di Clementino alla compilation “Napolizm: a fresh collection of neapolitan rap” (che esce solo negli Stati Uniti) e la collaborazione con Malva e DJ Rex gli fa ottenere un contratto discografico con Lynx Records. Nel 2006, presenta il suo primo album “Napolimanicomio”, rappato sia in italiano che in napoletano.

Tre anni più tardi, nel 2009, insieme a DJ Tayone e Francesco Paura, fonda Videomind con i quali pubblica album “Afterparty”. Nel 2011, esordisce il suo secondo album “I.E.N.A”. Il titolo è l’acronimo di “Io E Nessun Altro” perché i brani raccontano solo e soltanto di Clementino.

Collabora con Fabri Fibra, con cui dà vita al progetto Rapstar. Da questa unione, nasce “Non è gratis”.

Nel 2014, pubblica la versione in italiano e napoletano del famoso brano di Eminem “Rap God”, canzone che è entrata nel Guinness dei primati con il maggior numero di parole pronunciate in un brano.

Nel 2020, è coach di The Voice Senior, programma in onda su Rai 1, che vede in gara gli over 60 con talento musicale. Viene confermato anche per la seconda edizione.

Clementino: Made in Sud

Nell’aprile 2022, è per la prima volta alla conduzione del programma comico Made in Sud, in onda su Rai 2. Insieme a lui, ci sarà Lorella Boccia, ballerina e presentatrice.

Clementino: fidanzata, figlio

In merito alla sua vita privata, Clementino risulta attualmente single: come lui stesso dichiara, è impegnato solo con la musica.

Il rapper non ha nascosto la dipendenza dalla cocaina e i due anni passati nelle comunità per ripulirsi. L’album “Tarantelle” è dedicato proprio a quel periodo.

Clementino: Instagram

Clementino è molto attivo sui social: su Instagram, è seguito da 1,2 milioni di followers, con cui condivide scatti di tipo personale e professionale.