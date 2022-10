Il matrimonio tra Claudio Amendola e Francesca Neri è giunto al capolinea. Dopo i rumors di questi mesi e le smentite da parte dell’attore, la coppia si è ufficialmente separata. A raccontare come stanno le cose è Il Massaggero.

Claudio Amendola e Francesca Neri si sono lasciati: accordo raggiunto in pace

Secondo il quotidiano romano, l’attore e la conduttrice avrebbero raggiunto un accordo extragiudiziale con grande serenità e lo avrebbero depositato nelle cancellerie del Tribunale di Roma già dalla seconda settimana di ottobre. L’attore, per altro, ha avuto al suo fianco lo stesso legale di Francesco Totti, Antonio Conte, mentre la moglie in tribunale ha potuto contare sul sostegno di Paola Firggione.

Secondo Il Messaggero, l’attore avrebbe lasciato il tetto coniugale già dallo scorso luglio, nonostante proprio in quel periodo avesse smentito le voci di una crisi. Stando all’accordo raggiunto, dovrà pagare un assegno di mantenimento mensile all’ex moglie e al figlio Rocco di 23 anni. La casa di famiglia resterà alla conduttrice.

Insieme da 25 anni, si erano sposati a New York nel 2010. A mettere in giro il gossip sulla rottura, la scorsa estate, era stato Dagospia, secondo cui la loro storia era già finita già da tre mesi. Pochi giorni dopo lo stesso attore era intervenuto con un’intervista al settimanale Di Più smentendo categoricamente la crisi con la moglie. “Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa aver messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo”. Amendola, forse, potrebbe aver voluto tutelare se stesso e la moglie, alla quale è sempre stato molto vicino anche nella battaglia contro la malattia, una patologia rara di cui si sa poco.