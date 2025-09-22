Restano in libertà i componenti della famiglia Moccia, ritenuti al vertice dell’omonimo clan di Afragola. La decima sezione del tribunale del Riesame di Napoli, presieduta dal giudice Gallo, ha infatti rigettato l’appello presentato dalla Procura contro la scarcerazione dei 15 imputati al processo in corso, disposta mesi fa per decorrenza dei termini di custodia cautelare.

Clan Moccia, il Riesame respinge il ricorso: restano liberi i 15 imputati

Tra i beneficiari figurano i fratelli Antonio, Luigi e Gennaro Moccia. Alcuni degli imputati restano comunque sottoposti a misure restrittive, come il divieto di residenza in Campania e Lazio, territori considerati dal Ros e dagli inquirenti come centrali nelle attività economiche del clan.

Il processo, iniziato tre anni fa con 48 imputati e oltre 60 udienze, procede a rilento. Lo stesso collegio difensivo ha sottolineato i tempi eccessivi, richiamando i numerosi rinvii e lo stop di quasi sei mesi dovuto al passaggio di competenza tra il tribunale di Napoli e quello di Napoli Nord, poi dichiaratosi incompetente.

Già nel marzo 2023 i pm Ivana Fulco e Ida Teresi avevano lanciato l’allarme per la durata del procedimento, avvertendo del rischio scarcerazioni. Nonostante le sollecitazioni per accelerare i tempi con più udienze, il calendario del collegio è rimasto saturo, contribuendo a una situazione che ora lascia liberi, seppur con vincoli, alcuni tra i principali imputati.