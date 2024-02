Si è svolta ieri la requisitoria della pm della Dda al processo con rito abbreviato che vede alla sbarra cinque affiliati al clan Mallardo.

Clan Mallardo, chiesti 45 anni di carcere per 5 imputati

I cinque sono accusati di diversi tentativi di estorsione a cantieri edili e ricettazioni. Il processo a loro carico si è celebrato dinanzi al Gip del Tribunale di Napoli Ivana Salvatore, durante il quale il pubblico ministero della Dda, Antonella Serio, ha chiesto dieci anni di reclusione per Gaetano e Giuseppe Mele e Nicola Sarnataro, oltre al pagamento di 6mila euro di multa. Sei anni di carcere chiesti invece per Ernesto Cecere mentre per Gennaro Maraniello la richiesta è di 9 anni e 6 mesi di reclusione. La prossima udienza si terrà il 29 febbraio.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Luigi Poziello, Celestino Gentile, Michele Giammetta, Alessandro Caserta, Domenico Pennacchio.