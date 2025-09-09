Clan Contini: maxi-confisca e condanne: 14 anni al boss Patrizio Bosti e al figlio Ettore

Il gup Federica Villano ha inflitto 14 anni di reclusione a Patrizio Bosti, ritenuto vertice del clan Contini e figura di primo piano della cosiddetta Alleanza di Secondigliano. Stessa condanna per il figlio Ettore, entrambi riconosciuti colpevoli di associazione di tipo mafioso.

Alla sbarra anche altri membri della famiglia: la figlia Flora Bosti ha ricevuto una condanna a sei anni di reclusione, dopo la riqualificazione dell’accusa iniziale di autoriciclaggio aggravato in ricettazione aggravata. La donna è stata invece assolta dal capo di imputazione relativo alle minacce nei confronti del marito.

Quest’ultimo, Luca Esposito, difeso dagli avvocati Nicola Pomponio e Fabio Segreti, è stato condannato a due anni e otto mesi per autoriciclaggio non aggravato. Il giudice ha escluso per lui sia l’aggravante mafiosa, sia la contestazione di partecipazione all’associazione camorristica.

Il processo si è concluso con la confisca di un imponente patrimonio del valore complessivo stimato in 16 milioni di euro. Tra i beni sequestrati figurano 4 milioni di euro in contanti, numerose società, auto di lusso, gioielli e una collezione di orologi di altissimo pregio, tra cui un Patek Philippe da 370mila euro e una collana con diamante da 120mila euro. Il tesoro era custodito in un caveau scoperto nell’abitazione di Esposito.

Le richieste del pm

La Direzione distrettuale antimafia di Napoli, con la pm Alessandra Converso, lo scorso 3 luglio aveva chiesto 15 anni per Patrizio Bosti, 12 per Ettore, 13 per Flora e 12 per Esposito. Le pene definitive stabilite nella giornata di ieri, lunedì 8 settembre, sono risultate più contenute, ma hanno comunque colpito duramente la famiglia.

Il collegio difensivo era composto dagli avvocati Leopoldo Perone e Mauro Valentino per Patrizio Bosti; Andrea Imperato e Domenico Dello Iacono per Ettore; Dello Iacono insieme a Elisabetta Valentino per Flora. Entro 90 giorni saranno depositate le motivazioni della sentenza.