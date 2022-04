Una serata come tante, era il 10 ottobre, Ciro saluta la mamma per andare a fare un giro, ma da quel giro il 15enne non è mai più tornato. Un auto in corsa prende in pieno lo scooter a bordo del quale viaggiava il ragazzo.

Tutto è rimasto fermo a quella sera, Nunzia non ha toccato nulla e custodisce ogni cosa.

Non si da pace la mamma di Ciro che continua a chiedere giustizia sebbene ci sia stata una sentenza in tempo record. Chi ha investito suo figlio adesso è ai domiciliari, ma alla signora Nunzia non basta.